California, si sente in colpa e paga una multa stradale 44 anni dopo

Martedì 3 Luglio 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 17:02

In California un uomo ha deciso di pagare una multa per divieto di sosta ben 44 anni dopo averla ricevuta.Ha scritto una lettera alle autorità della Pensilvania, dove aveva commesso l'infrazione, affermando:«All'attenzione del Dipartimento della Polizia: sono 40 anni che porto con me questa multa. Ho sempre avuto l'intenzione di pagarla. Mi scuso se non fornisco altre informazioni. Rispettosamente Dave».Gli agenti, che si sono visti recapitare il singolare messaggio, hanno trovato all'interno della busta anche il ticket risalente al 1974 e cinque dollari. L'uomo oltre al suo nome ha firmato la busta con il sentimento che lo ha attanagliato per oltre 40 anni «Mi sento in colpa», senza aggiungere ulteriori dati.Il capo della polizia, Michael Combs, ha riferito ai media locali che il costo della multa in quel periodo era di due dollari, ma Dave ne ha inviati cinque per pagare gli interessi per il ritardo.Combs, esprimendo stupore per l'accaduto, ha sottolineato che oggi la multa ammonterebbe a circa 20 dollari. «Apprezziamo il gesto e ancora una volta incoraggiamo le altre persone, se hanno ricevuto una multa, a pagare per favore», ha detto il capo della polizia.