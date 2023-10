Pechino, accoltellato impiegato dell'ambasciata israeliana: la polizia ha fermato un 53enne

Poche ore prima dell'attentato in Francia c'è stato un accoltellamento in Cina. Un impiegato dell'ambasciata israeliana di 50 anni è stato accoltellato a Pechino e si trova in ospedale. Lo ha detto il ministero degli Esteri israeliano.

Hamas, oggi è il Jihad day: cortei in tutto il mondo. In Italia allarme terrorismo, controlli in piazza e negli hotspot

Impiegato dell'ambasciata israeliana accoltellato a Pechino

I due episodi non sembrano al momento collegati perché non è chiaro per ora il motivo dell'attacco che non è avvenuto in ambasciata che sta indagando. Va ricordato che per oggi Hamas ha chiamato alla rivolta degli arabi ovunque nel mondo e in Cisgiordania.

La polizia di Pechino ha riferito di aver fermato il presunto autore dell'aggressione.

La vittima dell'attacco è ricoverata in ospedale ed «è in condizioni stabili», secondo quanto appreso dall'Ansa. Un video che circola sui social media sembra mostrare che l'uomo sarebbe stato colpito più volte con un coltello, mentre la zona dell'aggressione non sarebbe vicina all'ambasciata che si trova in un quartiere diplomatico a nordest di Pechino, vicino alle rappresentanze di Usa, Francia e Giappone.

In base a quanto verificato sul posto, non sono state adottate misure particolari per rafforzare la sicurezza, mentre l'ambasciata è sembrata funzionare normalmente nel pomeriggio.