Colombia, bambini sopravvissuti nella giungla: ecco il momento in cui sono stati trovati dalle guardie armate: «Ho fame e mia madre è morta»

«Ho fame» e «mamma è morta»: sono le prime parole che i quattro bambini indigeni sopravvissuti 40 giorni nella giungla in Colombia e scampati ad un incidente aereo hanno detto ai loro soccorritori. La tv colombiana, Rtvc, ha trasmesso in esclusiva un video del momento in cui la guardia indigena Murui ritrova i fratellini e successivamente quando li consegna alla Forza armata colombiana. Le immagini sono state girate con un telefono cellulare.

Bambini vivi in Colombia: così la maggiore Lesly ha salvato i fratellini. «Pane di manioca e rifugi con gli elastici». La zia: «Hanno sempre giocato alla sopravvivenza»

RTVC Noticias



Las primeras imágenes del encuentro entre la Guardia Indígena y los niños perdidos en la selva el Guaviare.



— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 11, 2023

Il video

Nelle immagini si vede un indigeno che tiene tra le sue braccia la piccola Cristin cullandola, mentre la rassicura con una cantilena, mentre gli altri tre fratellini sono in piedi, accanto agli altri integranti del gruppo di soccorritori, che gioiscono per il ritrovamento.