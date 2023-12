Controffensiva ucraina, cosa ha funzionato (poco) e cosa no: riconquiste e flop, da Mariupol alla Crimea

Non ha ottenuto i risultati sperati la tanto attesa controffensiva ucraina del 2023. Nonostante le vittorie nel Mar Nero e il logoramento dell'esercito russo, infatti, l'operazione di Kiev non ha avuto successo, al punto che le città di Melitopol, Berdyansk e Mariupol sono ancora tutte in mano russa, così come la Crimea è lontana dal fronte. Tra errori di valutazione, scelte sbagliate e colpe addossate ad altri, ripercorriamo un altro anno di guerra tra Russia e Ucraina.

«La controffensiva non ha ottenuto i risultati sperati». Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'operato dell'ultimo anno del suo esercito, che avrebbe dovuto annientare gli uomini di Putin, ma che invece al momento è in stato di stallo.

Nonostante le vittorie nel Mar Nero e le perdite dell'esercito russo, infatti, l'operazione di Kiev non ha avuto un grande successo, portando anche il presidente Zelensky ad ammettere la realtà dei fatti.

Molti gli obiettivi mancati dall'esercito ucraino. Nonostante gli aiuti arrivati da tutto il mondo, Kiev non è riuscita a riconquistare con armi e carri armati le città di Melitopol, Berdyansk e Mariupol, ancora in mano russa, e la Crimea, lontana ormai dal fronte. Secondo il «New York Times», a settembre l'Ucraina aveva infatti riconquistato solamente 233 chilometri quadrati di territorio. Un dato molto basso, soprattutto in relazione alle aspettative del presidente Zelensky.

Secondo il presidente Zelensky, la colpa dei risultati deludenti della controffensiva sarebbe però degli alleati. In un'intervista alla CNN lo scorso luglio, il capo dell'esercito ucraino ha infatti puntato il dito contro gli Stati Uniti: «Sono grato agli Stati Uniti in quanto leader del nostro sostegno. Ma ho detto a loro e ai leader europei che vorremmo iniziare la nostra controffensiva prima, e che abbiamo bisogno di tutte le armi e i materiali per farlo. Perché? Semplicemente perché se iniziamo più tardi, andrà più lentamente. Volevo che la nostra controffensiva avvenisse molto prima, perché tutti capivano che se la controffensiva fosse scoppiata più tardi, una parte più grande del nostro territorio sarebbe stata minata. Diamo al nostro nemico il tempo e la possibilità di piazzare più mine e preparare le sue linee difensive».

Here are today's control-of-terrain maps of #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats.



Interactive map, updated daily: https://t.co/hwgxTnU2Tr



Archive of time-lapse maps, updated monthly: https://t.co/IT6FiqwgGO pic.twitter.com/tnRxDlP7H1

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 18, 2023