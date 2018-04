Corea del Nord, Kim Jong-un: «Stop a test nucleari e missilistici, chiuderemo gli impianti»

Kim avrebbe quindi deciso di aprire una nuova fase per il suo Paese, raccontano fonti vicine al leader di Pyongyang, impegnandosi per la completa denuclearizzazione e concentrandosi d'ora in avanti solo sulla crescita economica. L'obiettivo principale indicato al suo stato maggiore, dunque, sarebbe quello di puntare a una normalizzazione dei rapporti con gli altri Paesi per ottenere il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale, cogliendo quella che avrebbe definito «una opportunità storica».



«Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione.

Gli Usa. ​«Un'ottima notizia per la Corea del Nord e per il mondo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a commento dell'annuncio del leader nordcoreano Kim Jong-un della sospensione di test nucleari e missilistici da subito. Trump ha ribadito la sua disponibilità per il vertice Kim Jong-un entro maggio. Si tratta di «un grande progresso», ha aggiunto Trump in un tweet, precisando di «non vedere l'ora» che arrivi il vertice con Kim

Tokio. «Accogliamo favorevolmente l'annuncio della Corea del Nord come un passo in avanti ma continueremo a valutare se tale passo potrà portare all'eliminazione, verificabile e irreversibile, degli arsenali nucleari e delle armi di distruzione di massa», ha dichiarato il ministro della difesa giapponese Itsunori Onodera, da Washington, dove si trova in visita, a commento della decisione di Pyongyang di congelare i test nucleari e missilistici e chiudere il suo sito per i test nucleari. L'annuncio viene tuttavia giudicato da Tokio come «non soddisfacente» e «insufficiente» perché Pyongyang non fa riferimento allo stop ai test di missili a medio raggio che comunque possono raggiungere Giappone e Corea del Sud.

Sabato 21 Aprile 2018, 01:24 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 09:16

