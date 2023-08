Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del Giappone, allarme di Seul e Washington

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mar del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, in base a quanto comunicato dai militari di Seul.

Cosa sta succedendo

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio specificato verso il mare del Giappone, quando Seul e Washington hanno in corso un'importante esercitazione militare congiunta. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto, senza fornire ulteriori dettagli, in attesa di poter effettuare le relative analisi sull'ultima provocazione di Pyongyang. Gli Usa e la Corea del Sud hanno dato il via il 21 agosto alle manovre annuali note come 'Ulchi Freedom Shield', che si concluderanno domani.

La preoccupazione degli Stati Uniti

Il Nord ha sempre accusato le operazioni militari Seul-Washington come una prova generale di invasione o di attacco ai suoi danni.