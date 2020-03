Coronavirus, Boris Johnson verso le prime precauzioni: dalla settimana prossima possibile no a folle e grandi eventi

Inversione di marcia per Boris Johnson, che all'indomani del discorso sull'"immunità di gregge" avrebbe cambiato idea sul Coronavirus e sulla gestione dell'emergenza. Gli assembramenti saranno banditi seguendo l'esempio della Scozia a partire dalla prossima settimana. Per evitare le folle, dunque, saranno annullati eventi sportivi, concerti e raduni di massa dalla prossima settimana. Come riporta il Telegraph, il governo britannico starebbe per adottare le prime precazioni.

Il primo ministro ha deciso di vietare i grandi eventi solo 24 ore dopo aver sottolineato che non avrebbe seguito l'esempio della Scozia nella messa al bando di raduni e riunioni. La decisione sarebbe arrivata dopo che la Premier League ha annunciato la sospensione della stagione calcistica per un mese e la Maratona di Londra è stata rinviata ad ottobre dai suoi organizzatori.

Attualmente il numero di casi di contagio nel Regno Unito è salito da 590 a 798. Le autorità sanitarie hanno ammesso che la situazione "sta degenerando molto rapidamente" spingendo il premier a cambiare opinione sul da farsi. Oltre al divieto di folla i prossimi provvedimenti potrebbero riguardare anche il mondo del lavoro con incentivi ad attivare quello da casa.

Solo ieri il governo inglese aveva annunciato che non avrebbe fatto nulla: nessuna chiusura, nessuna limitazione. Il premier, affiancato da degli esperti, ha detto che è impossibile debellare il virus e che l’unica strategia è quella di spalmarne la diffusione nel tempo, in modo da consentire al sistema sanitario di gestire la situazione. Ha aggiunto che i contagi potrebbero essere anche positivi e aiutare la popolazione a diventare immune, anche al costo di perdere i propri familiari.

Ultimo aggiornamento: 11:19

