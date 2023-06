Arrestata Nicola Sturgeon, l'ex premier scozzese è indagata nell'inchiesta sul finanziamento al partito SNP

È stata arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon. L'indagine, nominata Branchform, riguarda i finanziamenti e le finanze del partito SNP, lo Scottish National Party, il partito indipendentista scozzese di orientamento socialdemocratico. La polizia ha già arrestato, e poi rilasciato, l'amministratore del partito (il marito di Sturgeon) e il tesoriere. Fuori dalla casa della ex premier, e appena fuori dalla sede del partito a Endinburgo, la polizia ha montato delle tende per eseguire perquisizioni e analisi investigative.

Scozia, arrestata l'ex premier

L'SNP è il primo partito in Scozia e il terzo partito politico più grande della Gran Bretagna dietro il Partito Laburista e il Partito Conservatore.

Questo è lo scarno comunicato rilasciato dalla polizia: «Una donna di 52 anni è stata arrestata oggi, domenica 11 giugno, come sospetta in relazione all'indagine in corso sul finanziamento e le finanze dello Scottish National Party».

La polizia arresta Nicola Sturgeon

Sturgeon, 52 anni, si è dimessa da primo ministro e leader del Snp all'inizio di aprile ed è la terza persona ad essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, l'indagine della polizia scozzese sulle accuse secondo cui più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna indipendentista sono state distratte dalle casse del partito.

Il 5 aprile gli agenti avevano perquisito l'abitazione di Sturgeon, 52 anni, e la sede del partito a Edimburgo. In quell'occasione era stato arrestato il marito Peter Murrell, ex amministratore dell'SNP per ben 24 anni.

L'uomo è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio.

Scozia, arrestato il marito dell'ex premier Sturgeon

Quasi due settimane dopo, anche il tesoriere dell'SNP Colin Beattie è stato arrestato e rilasciato senza accuse.

Operazione Branchform, su cosa indagano i magistrati scozzesi

I conti dello Scottish National Party sono stati oggetto di sospetti negli ultimi anni, principalmente a causa di esposti presentati nel 2021 in relazione ad alcune donazioni. In concreto, sono sorti dubbi relativi ai fondi che ha ricevuto il partito per una potenziale nuova campagna per un referendum a favore dell'indipendenza. Sturgeon, che non ha mai legato a questi sospetti le sue dimissioni, presentate alla fine dello scorso marzo, ha sempre difeso la trasparenza dei conti e dei fondi raccolti per l'ipotetico referendum, circa 667mila sterline (761mila euro al cambio di oggi) solo tra il 2017 e il 2020.

Il quotidiano The Scotsman scrive che è un'inchiesta che è stata difesa la scorsa settimana dal capo della polizia, Sir Iain Livingstone, che ha dichiarato: «È un'indagine di lunga durata. Alla Polizia scozzese è stato chiesto di esaminare una serie di affermazioni che sono state fatte - lo facciamo sempre, è il nostro dovere - e poi cerchiamo le prove per vedere se c'è qualche sostanza in esse».