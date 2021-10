Covid, Fauci: «Se vaccinati godetevi le festività con i vostri familiari»

Dal Ringraziamento al Natale, i vaccinati americani potranno godere delle festività attesa per la prossima stagione in compagnia dei propri familiari. Ad assicurarlo è Anthony Fauci, il virologo, consigliere

medico della Casa Bianca nella lotta al Covid. «Sono fermamente convinto che se voi siete vaccinati, se i vostri familiari sono vaccinati, vi potrete godere Halloween, scherzetto o dolcetto, e certamente il Ringraziamento e Natale con la vostra famiglia», ha detto intervistato da Abc.

Con il livello di trasmissione del virus in discesa, il virologo quindi crede che «non vi sia ragione» di consigliare, come invece era stato fatto l'anno scorso, alle famiglie di evitare di riunirsi. Ma ha ribadito l'importanza di vaccinarsi «non solo per la vostra salute, ma per quella della vostra famiglia e il bene della comunità, per tenere il livello di infezione basso». Secondo i dati del Cdc il 77% degli americani sopra i 12 hanno fatto almeno una dose, mentre il 67% sono completamente vaccinati.

