Variante Delta, la Serbia in crisi. Il ministro della sanità: «I non vaccinati paghino le cure mediche»

In Serbia sono otto i casi di variante Delta del coronavirus accertati finora, ma con ogni probabilità sono molti più. Lo ha detto il ministro della sanità Zlatibor Loncar, che si è mostrato molto preoccupato per il sensibile rallentamento della campagna vaccinale, che incontra scarso interesse sopratutto tra i più giovani. Al tempo stesso si registra una ripresa dei contagi, con prospettive poco rassicuranti per l'autunno, mentre la popolazione sembra aver dimenticato le misure basilari di prevenzione dal contagio.

Anche nei luoghi al chiuso - negozi,. supermercati, centri commerciali - in pochissimi indossano la mascherina e osservano il distanziamento. Il ministro ha detto di condividere le richieste dei medici secondo cui le persone non vaccinate dovrebbero pagare di tasca propria le spese per le cure dal Covid. La pandemia in tutto il mondo, ha detto, non potrà essere sconfitta fino a quando non si registrerà un numero adeguato di immunizzati, il 70-80% del totale della popolazione. Senza vaccinazione tutti i discorsi sono solo parole al vento - ha affermato il ministro serbo.