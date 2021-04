Grecia in allarme: due casi di variante indiana ad Atene e Patrasso

La variante indiana spaventa il mondo intero. Due casi sono stati individuati in Grecia, il primo a Patrasso venerdì ed il secondo oggi ad Atene: lo riferisce a Cnn.gr Dimitris Thanos, capo dell'Istituto di ricerca biomedica nella capitale greca. Nel caso dell'uomo che si è ammalato a Patrasso - in via di guarigione - non è stato individuato alcun contatto che spieghi il contagio con la variante. Il contagio ateniese riguarda un cittadino straniero di 33 anni - aggiunge Kathimerini - che ha viaggiato a Dubai ad inizio mese, e che era risultato negativo al tampone molecolare. Anche questo paziente ha avuto sintomi lievi.

L'India è in ginocchio per il diffondersi della variante. Gli Stati Uniti hanno promesso di «distribuire rapidamente» aiuti all'India, dove ieri per il quarto giorno consecutivo si è registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus. «I nostri cuori sono rivolti al popolo indiano nel mezzo dell'orribile pandemia di Covid-19 - ha scritto su Twitter il segretario di stato americano, Antony Blinken - Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner nel governo indiano e forniremo rapidamente ulteriore supporto al popolo indiano e agli eroi dell'assistenza sanitaria dell'India».