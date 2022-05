Putin, la cravatta indossata oggi è di Marinella: «È stato un regalo di Berlusconi»

La cravatta indossata oggi da Vladimir Putin? «Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco, forse regalatagli da Silvio Berlusconi o forse facente parte di uno stock mandato al presidente Putin. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti».

A rivendicare la paternità del capo indossato oggi dal presidente russo - a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora” - è Maurizio Marinella, a capo dell'omonimo marchio noto per le cravatte sartoriali, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani. Secondo lei è probabile che il capo in questione sia stato acquistato da Putin o che glielo abbia regalato il Cavaliere? gli hanno chiesto i conduttori.

«L'ultima fornitura fatta a Putin risale a circa un anno fa - ha detto a Rai Radio1 l'imprenditore partenopeo - tra cui questo modello che gli era stata spedita in grandi numeri. Diciamo che negli ultimi anni ne avremo mandate a Putin circa 3/400, di cui una grande parte regalate da Berlusconi, che è stato il “creatore” e “divulgatore” del modello».

Quanto costa la cravatta in questione? «Centotrenta euro». A suo avviso anche le cravatte inviate al Cremlino vengono controllate a fondo per verificare siano sicure? «Sicuramente sì - ha spiegato Marinella a “Un Giorno da Pecora” -, perché viene fatto un controllo, vengono aperti i pacchi, controllati per vedere che nelle cravatte non ci siano microspie ed altro, anche col metal detector».