Dale Earnhardt Jr., incidente aereo per l'ex pilota. A bordo anche moglie e figlia

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 13:02

Le agenzie di sicurezza statunitensi stanno indagando sull'incidente che giovedì ha coinvolto un piccolo aereo nel. Come dichiarato dai funzionari, a bordo dell'aereo c'erano l'ex pilota automobilistico, sua moglie e sua figlia.La sorella di Earnhardt, Kelley, ha dichiarato suche i due piloti della Cessna Citation e i tre membri della famiglia stanno bene e sono stati portati in ospedale per semplici controlli.Secondo i funzionari delcitati dai media, non ci sono stati feriti gravi. Laha detto che l'aereo è decollato dalla fine di una pista dell'aeroporto municipale die ha preso fuoco.ha inoltre riferito cheè stato portato al Johnson City Medical Center con lievi ferite tra cui tagli e abrasioni. Le riprese hanno mostrato un incendio e gravi danni all'aereo. Subito dopo l'incidente, l'aeroporto e la vicina autostrada sono stati chiusi.