Damon Weaver, un giallo la morte del 23enne: a 11 anni intervistò Obama

Cosa ha ucciso Damon Weaver? I funerali del giornalista in erba più famoso d'America si sono svolti sabato nella chiesa di John's First Baptist di Belle Glade in Florida, e la famiglia del 23enne ha emesso uno scarno comunicato via Facebook, nel quale si riportano le parole scritte dal medico legale il primo di maggio, data del decesso di Weaver: «Morte per cause naturali». La sorella Candace Hardy ha raccontato di essere stata raggiunta da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati