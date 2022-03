Putin, morto il colonnello Denis Kurilo: è l'ottavo comandante ucciso in battaglia. «Eliminati 1.500 russi a Kharkiv»

L'esercito russo perde un altro ufficiale di alto rango in battaglia in Ucraina. Il colonello Denis Kurilo, comandante della «duecentesima brigata di fucilieri a motore», è stato ucciso vicino Kharkiv. Secondo lo Stato maggiore ucraino, ieri nello scontro sono stati distrutti due battaglioni e gruppi tattici (BTG), provocando la morte di oltre 1.500 soldati russi. Denis Kurilo è l'ottavo ufficiale russo morto da quando l'offensiva in Ucraina è cominciata.

Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev, Andrei Mordvichev sono gli altri importanti generali persi da Putin in battaglia. Secondo report di intelligence occidentali, la morte di tanti alti ufficiali russi in battaglia non sarebbe un caso. Testimonierebbe, infatti, l'impreparazione della truppe del Cremlino e la necessità, da parte dei generali, di seguirle da vicino sul campo di battaglia.

L'offensiva russa a Kharkiv

Le forze armate russe hanno colpito l'Oblast di Kharkiv 180 volte nella giornata di oggi con il sistema lanciarazzi multiplo grad. Lo riporta il Kyiv Independent citando le autorità locali. Il governatore Oleh Synehubov ha detto che i russi hanno anche bombardato la regione di Kharkiv con artiglieria e mortai, danneggiando edifici e infrastrutture civili.