Detenuto evade dal carcere mentre pascola le capre e la madre lo consegna alla polizia

Un giovane detenuto che era in fuga dal carcere di Linhó, Sintra, Portogallo è stato nuovamente arrestato dopo che sua madre lo ha consegnato alle autorità al pronto soccorso dell'ospedale di São José, a Lisbona.

Secondo quanto appreso da CM, sarebbe stata la donna a portare Adiel Cabingano al pronto soccorso dell'ospedale per essere visitato presso il servizio psichiatrico e in quel momento avrebbe informato gli agenti del posto che suo figlio era in fuga dal carcere.

In quel momento è stata contattata la Direzione Generale Reinserimento e Servizi Penitenziari - DGRSP - che ha inviato risorse sul posto. Il latitante ha ricevuto le cure ospedaliere opportune ed è stato nuovamente ricondotto in carcere.

Adiel Cabingano, 26 anni, sta scontando dieci anni di carcere per furto e rapina. É a regime aperto «lavorando nel pascolo delle capre e, come tale, con sorveglianza interrotta», ha affermato il DGRSP. È stato mentre lavorava come pastore di capre che il giovane detenuto «ha lasciato illegalmente il confine della prigione» e la polizia è stata allertata.