Soleimani, diretta: Migliaia in piazza a Teheran: «Morte all'America». Conte preoccupato: «Responsabilità»

Migliaia di persone in Iraq e soprattutto folle inferocite in Iran sono scese anche oggi in piazza per le esequie del generale Soleimani al grido «morte all'America», bruciando bandiere a stelle e strisce e innalzando cartelli con l'effige di Soleimani. Proteste anche a Baghdad, con il Dipartimento di stato Usa che ha ordinato l'evacuazione dei cittadini americani temendo il peggio. Nel frattempo dalle forze Nato arriva lo stop all'addestramento dei militari in Iraq e l'Italia ha sospeso «in linea con la coalizione» la missione di addestramento delle truppe irachene». È quanto si apprende da fonti del ministero della Difesa. Si tratta, si specifica, di «una delle misure di sicurezza decise ieri», dopo il raid a Baghdad nel quale è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. La missione, «una volta stabilizzata la situazione, verrà ripresa quanto prima», si spiega.

Iran, venti di guerra: drone Usa uccide Soleimani, folla ai funerali. Il petrolio va ai massimi



Donald trump says people don't like top Iranian commander who was killed in air strike, but the pictures tell different story

the Hill:Thousands in Baghdad mourn Iranian general Soleimani#NoWarWithIran #ActOfWar #TrumpWar pic.twitter.com/M175InAGGx — Dany miller (@Danymiller5) January 4, 2020

Conte preoccupato, appello alla moderazione per evitare escalation: «Serve responsabilità». Il premier Giuseppe Conte, a quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, assiste con forte preoccupazione all'escalation in Medio Oriente. Per questo il premier, in queste ore, sta facendo appello «alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità delle parti». C'è massima attenzione da parte del premier Giuseppe Conte in queste ore per i militari italiani di stanza in Medio Oriente dopo l'escalation di tensione tra Usa e Iran.



La sospensione della missione riguarda tutti i Paesi della coalizione anti Isis, secondo quanto annunciato da fonti militari tedesche, sottolineando che la decisione è stata presa dal comando della coalizione a guida Usa come misura precauzionale per proteggere i soldati dispiegati in Iraq nell'ambito dell'operazione Inherent Resolve.

La sospensione dell'addestramento alle truppe irachene, specificano fonti della Difesa, non riguarda l'intera missione ma soltanto una delle attività della missione stessa.

La Nato segue da vicino la situazione in Iraq. «La Nato segue da vicino la situazione nella regione. Restiamo in stretto e regolare contatto con le autorità statunitensi». Così il portavoce dell'Alleanza, Dylan White a seguito degli sviluppi in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani.

«Morte all'America». Per Teheran l'uccisione di Soleimani è un vero e proprio atto di guerra. Così la guida suprema Khamenei promette una «dura reazione» e avverte direttamente Trump senza usare giri di parole: «Prepara le bare». «Sarà vendetta contro chi ha le mani sporche del sangue di un eroe e degli altri martiri con lui uccisi».

Nessuno sa quando e dove arriverà la risposta dell'Iran: «Avverrà nel momento e nel posto giusti», ha minacciato lo stesso Khamenei, mentre di fronte a un azione così clamorosa come quella decisa dalla Casa Bianca anche il presidente e il ministro degli esteri iraniani, Hassan Rohani e Javad Zarif - promotori con Barack Obama dello storico accordo sul nucleare - sono costretti ad abbandonare i consueti toni moderati.



