Iran, tra le truppe Usa a Baghdad: il momento dell'allarme nella base della Green Zone

Un suono assordante, come un fischio, forte, che penetra nelle orecchie, e una parola ripetuta due volte: «Incoming, incoming!», in arrivo, in arrivo. È l'allarme per l'appropinquarsi di un missile, scattato all'interno della base Union III. Razzo che atterrerà nella Green Zone di Baghdad , fortunatamente mancando il bersaglio grosso, la sede della coalizione internazionale anti-Isis. Il segnale viene ripetuto più volte e immediatamente tutto il personale corre ad indossare giubbotto anti-proiettile ed elmetto.Chi non può si rifugia sotto una scrivania. Non passa molto tempo e arriva anche un secondo segnale, un secondo razzo che anche questa volta atterra altrove. Siamo nell'ufficio del portavoce della coalizione militare, colonnello Myles Caggins, al seguito delle truppe americane, e siamo costretti anche noi ad adeguarci alle procedure di sicurezza. Visto che la minaccia di missili continua, scatta una sorta di lockdown, e nessuno può lasciare le stanze in cui si trova fino a nuovo ordine. Nel frattempo una squadra di marines viene mandata all'esterno a pattugliare la zona in cui si trova anche l'ambasciata americana. L'All Clear, il cessato allarme, arriva dopo circa un'ora e mezza dal primo annuncio. Union III era già in stato di allerta dopo il raid in cui gli americani hanno ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani.L'intelligence aveva già previsto rappresaglie e aveva disposto misure per garantire la sicurezza del personale, tra queste l'obbligo di indossare sempre il giubbotto anti-proiettile e l'elmetto. La base ospita una trentina di nazioni della coalizione tra cui l'Italia con una forte presenza di Esercito e Carabinieri: il contributo italiano di militari è al secondo posto dopo gli Stati Uniti, come spiega ancora il colonnello Caggins. All'interno degli uffici di Union III, in particolare la parte americana, sono pronti a qualsiasi eventualità, la protezione del personale resta la priorità assoluta, quindi sono stata limitate le attività di addestramento mentre la Nato è andata oltre sospendendo del tutto le stesse attività in tutto l'Iraq.«Abbiamo incrementato - ha detto una fonte militare all'ANSA - la sicurezza e le misure difensive nelle basi irachene che ospitano le truppe della coalizione anti-Isis. I nostri leader mettono la protezione delle forze Usa, come anche di quelle degli alleati, e la sicurezza dei partner della coalizione con priorità assoluta. Restiamo vigili e determinati». «La nostra priorità - gli fa eco il colonnello Caggins - è la protezione di tutti i militari italiani. Finora abbiamo avuto 13 attacchi nelle nostre basi negli ultimi due mesi». Ma lo stato di allerta e le misure di sicurezza estreme hanno interessato anche i giornalisti. Al momento sono stati sospesi tutti gli 'embedded'.