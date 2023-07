Chiusi 4 ore nell'aereo a terra senza aria condizionata. «Malori per i passeggeri e gli assistenti di volo». Portate via in barella le persone svenute

Diverse persone sono svenute lunedì mentre aspettavano che il loro aereo - che non aveva l'aria condizionata nonostante la grande ondata di caldo di questi giorni - decollasse dall'aeroporto di Las Vegas. I passeggeri erano a bordo di un volo Delta Air Lines per Atlanta, che stava rullando all'aeroporto internazionale Harry Reid dietro a oltre una dozzina di altri aerei. Ma a un certo punto il pilota ha annunciato che l'aereo doveva invertire la rotta a causa di «alcune emergenze», ha raccontato il canale Fox News, citando la produttrice Fox sul campo Krista Garvin, che era sul volo. Diversi passeggeri erano svenuti, con gli assistenti di volo a correre su e giù per i corridoi con le bombole di ossigeno. Almeno cinque persone sono state portate fuori dall'aereo in barella e il pilota ha ordinato ai passeggeri di «premere il pulsante di chiamata in caso di assistenza medica». Sono stati attimi di paura, con la tensione che saliva di minuto in minuto.

Anche gli assistenti di volo hanno accusato malori durante le quattro ore in cui il gruppo è stato trattenuto sull'aereo bollente.

Mentre molti hanno scelto di restare, le temperature sono però salite. A Las Vegas «c'erano quasi 50 gradi», si legge nel rapporto del National Weather Service. Dopo essere rimasti seduti sull'aereo per quattro ore, le barelle sono state portate dentro il velivolo e ai passeggeri è stato ordinato di rientrare in aeroporto. Alla fine il volo è stato cancellato.

Las Vegas airplane passengers faint while waiting for takeoff in scorching 111-degree weather — without AC https://t.co/v2EtweGCc2 pic.twitter.com/cPW1A73aNp — New York Post (@nypost) July 18, 2023

Un rappresentante dell'aeroporto ha detto alla Fox di non essere a conoscenza dell'incidente, mentre i funzionari di Delta hanno affermato che stanno indagando. «Ci scusiamo per l'esperienza vissuta dai nostri clienti sul volo 555 da Las Vegas ad Atlanta dell 17 luglio - ha spiegato la Delta -. I team Delta stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questi gravi disagi e apprezziamo gli sforzi del nostro personale e dei primi soccorritori dell'Harry Reid International».