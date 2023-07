“Caldo record”, “L’Italia come il Sahara”, “Nella morsa dell’afa”. Questi pochi titoli dai giornali di questi giorni ci dicono come, in Italia, le ondate di calore continuino a susseguirsi e le giornate con temperature ben al di sopra della media stiano diventando sempre più frequenti. Oltre che sull’ambiente, l’aumento delle temperature ha effetti pericolosi anche sulla nostra salute e anche la mente può essere messa a dura prova.