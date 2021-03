Dodicenne arrestato per quattro rapine a mano armata compiute in meno di un'ora

Un dodicenne è stato arrestato a Washington D.C., con l'accusa di aver partecipato a quattro tentativi di furto d'auto a mano armata avvenute in meno di un'ora, secondo quanto riferito dalla Polizia della capitale statunitense.

Le aggressioni sono avvenute nel pomeriggio del 4 marzo. Secondo il Dipartimento di Polizia Metropolitana, il primo è avvenuto intorno alle 18:29 (ora locale), quando due sospetti si sono avvicinati a una persona che era seduta nella sua macchina e gli hanno chiesto di allontanarsi, mentre gli puntava una pistola, ma «la vittima si è opposta e sono fuggiti».

Circa 45 minuti dopo, gli soggetti si sono avvicinati a un'altra macchina e hanno intimidito con un'arma la persona seduta al suo interno, ma anche questa volta la vittima è riuscita a scappare. Dopo cinque minuti, i due hanno fatto un terzo tentativo, anch'esso fallito. Tuttavia, la quarta volta, con la pistola in mano, sono riusciti a far scendere una donna dalla sua auto e i criminali hanno abbandonato la scena a bordo del veicolo rubato.

Lo stesso giorno la Polizia è riuscita a recuperare l'auto rubata e ha arrestato uno dei coinvolti, che si è rivelato minorenne.

Gli agenti assicurano che stanno continuando a indagare sugli episodi per trovare l'altro sospetto, il cui volto è stato registrato da una telecamera di sorveglianza. Le autorità stanno offrendo fino a 10.000 dollari per informazioni utili per risolvere il caso, secondo quanto riferisce ABC News.

