Easyjet, aereo costretto all'atterraggio di emergenza: «Orribile non saper spiegare a mio figlio cosa stava accadendo»

Un papà ha pensato che sarebbe morto dopo che il volo EasyJet della sua famiglia è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Londra Gatwick. Dan Taylor, 35 anni, era su un volo per Dubrovnik in Croazia con la moglie, i due figli e la suocera, questa mattina quando si è scatenato l'inferno a 9mila metri d'altezza.

Ai passeggeri è stato detto di prepararsi all'impatto quando il carrello di atterraggio dell'aereo si è bloccato, con Dan costretto a dare a suo figlio di sette anni un avvertimento straziante.

L'uomo ha raccontato a The Sun: «L'aereo è decollato bene e normalmente, ma i segni delle cinture di sicurezza sono rimasti.

Abbiamo pensato che fosse un po' strano. Sono venuti e hanno detto che c'era un problema con il carrello bloccato nella posizione abbassata e che saremmo dovuti tornare a Gatwick. Circa dieci minuti dopo sono tornati all'interfono e hanno detto che il problema è peggiorato, ora sarebbe stato un atterraggio di emergenza e avremmo dovuto prepararci all'impatto».

Dinanzi a tali accadimenti, la prima reazione è il panico e, secondo quanto raccontato da Dan, in molti piangevano dalla paura. All'avvicinarsi della pista, l'uomo ha spiegato che in molti hanno iniziato ad inviare messaggi alle famiglie per avvisare dell'atterraggio d'emergenza.

«Spiegare a tuo figlio di sette anni che non sai cosa accadrà di lì a poco è stato orribile. Non sapevamo se stessimo per atterrare a terra, in mare, su una pista o chissà dove - ha proseguito Dan -. I vigili del fuoco si stavano allineando lungo tutta la pista. Ma in realtà alla fine è stato un atterraggio morbido».

I passeggeri hanno applaudito l'equipaggio dopo che l'aereo si è fermato, prima di aspettare fino alle 16 per un volo sostitutivo.

In una nota, EasyJet ha dichiarato: «Possiamo confermare che il volo EZY6427 da Londra Gatwick a Dubrovnik questa mattina è rientrato dal volo a causa di un problema tecnico. Il capitano ha eseguito un atterraggio di routine in linea con le procedure e l'aereo è stato accolto dai servizi di emergenza a Gatwick per precauzione solo dove i passeggeri sono sbarcati normalmente. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto del ritardo per i clienti, organizzando un aeromobile e un equipaggio sostitutivi in ​​modo che i passeggeri potessero continuare il loro viaggio verso Dubrovnik e fornendo buoni ristoro in aeroporto. Il volo è ora partito da Londra Gatwick e dovrebbe arrivare a Dubrovnik questa sera».