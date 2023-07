EasyJet, aereo troppo pesante: 19 passeggeri devono rinunciare al volo: «500 euro a chi scende»

EasyJet, l'aereo è troppo pesante e 19 passeggeri devono rinunciare al viaggio. È quello che è successo ai clienti del volo EZY3364 in partenza il 5 luglio dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) e diretto a Liverpool (Gran Bretagna). A riportare la notizia è stato il quotidiano Liverpool Echo, a cui è arrivato un video che documentava le preoccupazioni dell’equipaggio e le lamentele dei presenti. Filmato che, in poco tempo, è diventato virale rimbalzando su diverse testate estere. La partenza era prevista per le 21:45 di mercoledì scorso, ma l'aereo non ha lasciato lo scalo spagnolo fino alle 23:30 circa.

L'annuncio

Ecco l'annuncio dello staff: «Grazie per essere qui oggi.

La richiesta

Ed ecco la richiesta: «Se possibile, vorrei chiedere a 20 volontari di scegliere di non volare a Liverpool stasera. Se qualcuno vuole offrirsi volontario, ci sarà un incentivo. La cifra attuale che ci è stata proposta da easyJet è di 500 euro per ogni passeggero disposto a non volare stasera“. La reazione dei presenti è stata immediata e tra chi scuoteva la testa e diceva sottovoce di voler tornare a casa proprio quella sera, 19 passeggeri si sono offerti volontari e sono scesi.