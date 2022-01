Energia, l'Europa si spacca sul nucleare green: strappo dei “falchi”

Governi europei sul piede di guerra dopo che la Commissione ha proposto l’inclusione dell’energia nucleare, insieme al gas, nella classifica delle fonti verdi. Fermare l’avanzata della nuova tassonomia green proposta da Bruxelles potrebbe però rivelarsi, almeno per ora, un’impresa impossibile (e far segnare pure la prima battuta d’arresto europea per la nuova Germania). Ecco che i falchi affilano le unghie e si preparano a una doppia partita:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati