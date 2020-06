Floyd, la figlia Gianna, 6 anni: «Mi manca papà». Non sa ancora come il padre è morto

«Voglio che la gente sappia che mi manca», ha detto Gianna Floyd, la figlia di sei anni di George Floyd, in un'intervista ad Abc, insieme alla madre Roxie Washington che solo ieri è apparsa in lacrime in conferenza stampa insieme alla piccola e a un amico dell'afroamericano ucciso dalla polizia, l'ex giocatore della Nba Stephen Jackson.

LEGGI ANCHE George Floyd, 200 arresti a New York. Capo polizia Houston a Trump: «Tieni la bocca chiusa». La figlia della vittima: «Papà mi manca»



Roxie Washington ha confessato alla Abc di non aver ancora trovato le parole giuste per spiegare alla bambina come suo padre è morto. «Non sa ancora cosa è successo. Le ho detto che suo padre è morto perché non poteva respirare». Gianna, in una precedente intervista, ha detto di «voler fare il medico da grande, così posso aiutare gli altri».

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA