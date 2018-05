Giornata di tensione a Gaza: sono migliaia i palestinesi che si sono riuniti alla barriera di confine, dove sono stati dislocati cecchini israeliani. I palestinesi contestano la decisione presa dal presidente americano Donald Trump di trasferire l'ambasciata di Washington da Tel Aviv a Gerusalemme.

Il bilancio dei manifestanti palestinesi uccisi negli contri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico è salito a 12, tra cui un ragazzo di 14 anni. Lo ha detto il ministero della Sanità a Gaza secondo cui i feriti sono oltre 500.