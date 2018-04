Germania, armato di coltello ferisce gente a caso: la polizia gli spara

Paura e sangue a Fulda, in Germania, dove la polizia tedesca ha sparato a un uomo armato di coltello che ha ferito in modo grave diverse persone. Secondo quanto si legge sul sito del tabloid Bild, l'attacco nella cittadina dell'Assia è avvenuto poco dopo le 4 del mattino in una panetteria in periferia.



L'uomo avrebbe aggredito il gestore della panetteria, secondo quanto riferito dal portavoce della polizia locale. E, una volta arrivata la polizia, avrebbe scagliato pietre contro gli agenti, ferendo anche un poliziotto. A questo punto la polizia ha aperto il fuoco.

In #Fulda hat ein Mann Menschen vor einer Bäckerei mit Steinen und einem Schlagstock angegriffen. Auch die eintreffende Polizei wurde attackiert. Mittlerweile haben Polizisten den Angreifer erschossen. 🤕 pic.twitter.com/bklY4VbW1d — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) 13 aprile 2018

Venerdì 13 Aprile 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 10:06

