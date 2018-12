Gilet gialli, scontri al corteo di Parigi

Sabato 8 Dicembre 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha fermato a481 persone, 211 delle quali sono trattenute in custodia. Lo rende noto il premier Edouard Philippe, facendo il primo punto della situazione al ministero dell'Interno nella giornata caratterizzata dalle nuove manifestazioni dei gilet gialli. Philippe, affiancato dal ministro dell'Interno Christophe Castaner, ha evidenziato «l'eccezionale dispositivo di sicurezza». «Faremo in modo che questa giornata di sabato possa svolgersi nelle migliori condizioni», ha aggiunto.Non solo a Parigi, le tensioni per le manifestazioni dei gilet gialli si registrano in tutto il paese. Nel sud è critica la situazione sulla A6, l'autostrada in direzione dell', interrotta da una manifestazione all'altezza di Villefranche-sur-Sa“ne in direzione sud. Nel nord, a Lille, una cinquantina di manifestanti, gran parte con i caschi, sono partiti in autobus diretti a Parigi.I primi gas lacrimogeni sono stati lanciati pochi minuti fa dalla polizia nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli. I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata di ferro che impedisce di accedere alle strade adiacenti all'Eliseo. La pressione dei gilet gialli stava salendo, i gas lanciati hanno permesso la dispersione della folla in qualche minuto e senza incidenti.La portavoce della polizia, Camille Chaize, ha fatto sapere che ad alcune delle persone perquisite, e poi fermate, sono state sequestrate «armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro».Le forze di polizia delhanno rafforzato il dispositivo di sicurezza in vista della nuova manifestazione dei gilet gialli oggi a Bruxelles. Obiettivo - ha precisato Ilse Van De Keere, portavoce della polizia di Bruxelles Capitale-Ixelles - è trovare un terreno di intesa con chi scenderà in piazza pacificamente e garantire il normale svolgimento delle attività. Le forze dell'ordine presidiano anche la E40 dopo che è stata bloccata dai gilet gialli all'altezza della frontiera franco-belga, scrive l'agenzia Belga. Stando ai media belgi i manifestanti hanno lanciato appelli sui social network a radunarsi in varie zone della città, da piazza Schuman, vicino la Commissione Ue, nei pressi del Parlamento europeo e alla Gare centrale. Non è chiaro quanti saranno i dimostranti né si può parlare di «orario ufficiale» per l'inizio dei cortei, ma secondo la rete pubblica belga Rtbf potrebbero partire in tarda mattinata. Venerdì 30 novembre il corteo era degenerato in scontri con decine di fermi.