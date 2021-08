Green pass bocciato in Spagna: dopo Andalusia e Cantabria arriva il no della Galizia

La Spagna boccia il Green pass. Oggi l'ultimo tribunale locale, quello della Galizia, dopo gli altri giudici delle varie comunità autonome, ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass covid per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni. La Galizia era l'ultima regione della Spagna in cui la misura era ancora considerata vigente.

Lo ha reso noto il tribunale regionale galiziano, la sede giudiziaria responsabile della decisione. Con questa sentenza, l'obbligo del green pass rimane escluso in tutte le regioni della Spagna, dopo le precedenti decisioni negative dei tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo.

ACTUALIZACIÓN 🔴 El #TSXG declara que el #certificado covid para acceder a la hostelería y al ocio nocturno no tiene vigencia 👉 El alto tribunal suspende esta medida por no haber sido autorizada judicialmente https://t.co/yQ5OW1HQmy — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) August 12, 2021

In un comunicato, il tribunale regionale spiega che ha adottato questa risoluzione in seguito a irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia, che, secondo i giudici, non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell'autorità giudiziaria l'ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. L'ok del tribunale era requisito indispensabile in quanto si tratta di una misura limitativa di diritti individuali. A causa di queste irregolarità riscontrate, il requisito del green pass obbligatorio in determinate circostanze è pertanto considerato «privo di vigenza».