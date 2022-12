Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre: droni di Kiev attaccano a Engels la base russa dei bombardieri Tu-160 nucleari a centinaia di chilometri dal confine: tre morti. Video

Guerra in Ucraina diretta oggi 26 dicembre: il giorno di Natale ha segnato l'inizio dell'undicesimo mese dall'aggressione della Russia che, nonostante le difficoltà causate dalla resistenze delle forze armate di Kiev sostenuto dall'Occidente, non intende negoziare per giungere alla pace. Una situazione terribile per la popolazione ucraina a cortio di elettricità, riscaldamento, cibo e comunicazioni con i milioni di connazionali sfollati nel resto d'Europa. La strategia russa punta apertamete a fiaccare la resistenza dei cittadini ucraina bombordando abitazioni e centrali elettriche.

Paolo Ricci Bitti

Intanto l'esercito ucraino riesce a colpire gli aggressori anche a casa loro, a 500 chilometri dal confine. Tre persone sono morte in un attacco di un drone ucraino a un aeroporto militare nella regione russa di Saratov sventato dalle difese aeree di Mosca, ha dichiarato oggi il ministero della Difesa russo. «Il drone ucraino si stava avvicinando all'aeroporto di Engels a bassa quota», si legge in un comunicato citato dall'agenzia Tass. «Tre membri del servizio tecnico russo all'aeroporto hanno subito ferite mortali a causa della caduta di frammenti del velivolo», ha aggiunto il dicastero. Nella base di Engels sono schierati in particolare i bombardieri

There are reports of Air Raid Sirens and Explosions being heard at Engel’s Air Force Base in the Saratov Region of Russia, this Air Base is a Major Bomber Base and is the primary Operations Base for the Tupolev Tu-160 “Blackjack” Heavy Strategic Bomber. pic.twitter.com/XciJuje56u

— OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2022