Guerra Ucraina, gli Usa preparano invio di missili a lungo raggio a Kiev? «Pacchetto di aiuti da due miliardi»

Joe Biden non invierà F16 alle forze di Kiev. Ma l'Ucraina insiste per ottenere almeno 200 caccia occidentali per proteggere i suo cieli, in sostituzione degli attuali velivoli sovietici ormai obsoleti. Si accoda al presidente americano anche il premier britannico Rishi Sunak: carri armati pesanti e sistemi missilistici sì, F-16 no. Intanto l'ex speechwriter di Vladimir Putin, Abbas Gallyamov, sostiene che un colpo di stato militare sta diventando una possibilità in Russia.