Guerra in Ucraina, la diretta. A Mariupol «attacchi brutali». La Cina: «Le forniture di armi non porteranno la pace»

La guerra in Ucraina prosegue, la Russia attacca. Notte di esplosioni nella città meridionale ucraina di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione. Il Canada invierà artiglieria pesante in Ucraina, e nel frattempo Zelensky sul fronte armamenti accusa. «Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri partner hanno e che sono paragonabili a quelle usate dalla Federazione Russa, avremmo già posto fine a questa guerra».

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 7.36 - Nuovi bombardamenti sono stati segnalati nelle scorse ore nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. «Di nuovo esplosioni a Mykolayiv», ha denunciato via Telegram alle prime ore di oggi il sindaco della città, Oleksandr Syenkevych, che ha esortato gli abitanti a mettersi al riparo.

Ore 7.31 - Le truppe russe si stanno raggruppando per proseguire la loro offensiva verso la città di Lyman, nella regione di Donetsk (est): lo ha reso noto su Facebook l'Esercito ucraino, secondo quanto riporta Ukrinform. «Il nemico sta cercando di continuare le sue operazioni offensive nella zona operativa orientale al fine di stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk - si legge nel messaggio -. Continuano a lanciare missili e a bombardare le infrastrutture militari e civili in tutta l'Ucraina».

Ore 6.45 - Il governo sudcoreano manderà circa 20 tonnellate di ulteriori aiuti umanitari in Ucraina. Lo ha detto il ministero degli Affari esteri, specificando che la nuova spedizione fa parte del piano di intervento annunciato da Seul del valore di 30 milioni di dollari e si aggiunge al pacchetto da 10 milioni di dollari già spedito in marzo. Tra gli articoli resi disponibili ci sono defibrillatori automatici, ventilatori e kit di pronto soccorso, inviati su specifica richiesta di Kiev. La decisione della Corea del Sud si allinea a quella del Giappone, che proprio oggi ha annunciato l'estensione di una linea di credito di 300 milioni di dollari per l'Ucraina, assieme a una fornitura di droni adatti alla sorveglianza e maschere per proteggersi da eventuali attacchi biologici e chimici.

Ore 5.58 - La situazione a Mariupol rimane «brutale», afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che le forze russe stanno bloccando i corridoi e le evacuazioni dalla città. Nel suo ultimo videomessaggio, il leader dell'Ucraina ha annunciato anche di aver firmato un decreto per onorare le forze armate ucraine che difendono Mariupol. Nelle ultime ore l'intensità del fuoco russo sulle regioni di Kharkiv e del Donbass è «aumentata in modo significativo», secondo Zelensky.

Ore 5.43 - Il produttore di droni AeroVironment donerà all'Ucraina oltre 100 sistemi di aeromobili senza pilota. Lo riporta il Kiv Independent. La società con sede negli Stati Uniti ha annunciato che fornirà i sistemi e i servizi di addestramento operativo gratuitamente a Kiev. La donazione è separata dagli altri sistemi AeroVironment già forniti all'Ucraina dal governo degli Stati Uniti.

Ore 5.21 - Il blocco di beni di altri Stati mina la stabilità economica mondiale e deve essere fermata quanto prima perché colpisce la sovranità: il rappresentante permanente cinese all'Onu, Zhang Jun, ha detto al Consiglio di sicurezza che «anche il congelamento arbitrario delle riserve valutarie di altri Paesi è una violazione della sovranità ed equivale ad armare l'interdipendenza economica». Sono pratiche, ha aggiunto Zhang - con la Russia nel mirino delle sanzioni di Usa, Ue e alleati per l'attacco all'Ucraina -, che «minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali». A causa dei loro molteplici effetti distorsivi, le pratiche sul congelamento dei beni di altri Stati «dovrebbero essere abbandonate il prima possibile», ha proseguito il diplomatico, per il quale «dobbiamo prestare attenzione ed eliminare l'impatto negativo delle sanzioni» che vedono soprattutto i Paesi in via di sviluppo come i destinatari degli oneri più pesanti. La comunità internazionale, ha incalzato Zhang, «dovrebbe rafforzare il coordinamento per mantenere le forniture di cibo ed energia, e i prezzi stabili, evitando inutili restrizioni all'esportazione» che minano anche la catena dei rifornimenti su scala globale.

Ore 4.48 - Esplosioni sono state avvertite nella città meridionale ucraina di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione. Lo riporta il Kyiv Independendent, aggiungendo che il sindaco Oleksandr Senkevich ha chiesto ai cittadini di nascondersi nei rifugi.

Ore 4.33 - La Cina invita gli altri Paesi ad astenersi dall'invio di armi in Ucraina, sulla convinzione che porteranno solo all'escalation e a un inasprimento della crisi umanitaria: lo ha detto il rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante la riunione del Consiglio di sicurezza. «Continuare a inviare più armi non porterà la pace. Prolungherà e intensificherà il conflitto e aggraverà ulteriormente la catastrofe umanitaria», ha aggiunto il diplomatico.

Ore 4.04 - Le forze russe che stanno assediando la città di Mariupol hanno dato ai soldati ucraini ancora rimasti nell'acciaieria di Azovstal un altro ultimatum: se si arrenderanno entro le 14 ora locale (le 13 in Italia) saranno risparmiati. Lo ha detto il generale russo Mikhail Mizintsev, secondo quanto riportato dal Washington Post che cita media russi. Se si arrenderanno, ha detto Mizintsev, ai soldati ucraini saranno garantite «sicurezza e cure mediche».

Ore 3.47 - «Il Canada invierà artiglieria pesante in Ucraina», ha detto in una conferenza stampa il primo ministro canadese Justin Trudeau citato dall'agenzia Ukrinform. «Siamo stati in stretto contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sin dall'inizio e siamo molto sensibili a ciò di cui hanno specificatamente bisogno», ha affermato Trudeau. Gli ucraini «stanno combattendo per i valori che sono alla base di così tante nostre società libere e democratiche. Ecco perché il mondo deve continuare a farsi avanti, perché il Canada continua a stare con l'Ucraina», ha sottolineato il primo ministro. Il bilancio statale del Canada di quest'anno - ricorda Ukrinform - prevede oltre 400 milioni di dollari in assistenza alla difesa all'Ucraina.

Ore 3.22 - Le comunicazioni dirette tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e la centrale nucleare ucraina di Chernobyl sono state ripristinate ieri sera. Lo rende noto un comunicato del direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. Il direttore generale dell'Aiea stessa prevede di dirigere una missione di esperti Aiea nella centrale nucleare di Chornobyl alla fine di questo mese per condurre valutazioni di sicurezza nucleare e radiologica, fornire attrezzature vitali e riparare i sistemi Aiea di monitoraggio remoto delle salvaguardie dell'impianto. Lo rende noto un comunicato della stessa Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Ore 2.45 - Nuova dura sferzata del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Occidente sul fronte armamenti. «Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri partner hanno e che sono paragonabili a quelle usate dalla Federazione Russa, avremmo già posto fine a questa guerra», ha dichiarato Zelensky nel suo ultimo videomessaggio. «Avremmo già ristabilito la pace e liberato il nostro territorio dagli occupanti - ha continuato -, perché la superiorità dell'esercito ucraino in tattica e saggezza è abbastanza ovvia. Non è giusto che l'Ucraina sia ancora costretta a chiedere ciò che i suoi partner hanno immagazzinato da qualche parte per anni. Se hanno le armi di cui l'Ucraina ha bisogno qui e ora, se hanno le munizioni di cui abbiamo bisogno qui e ora, è loro dovere morale innanzitutto aiutare a proteggere la libertà. Aiuta a salvare la vita di migliaia di ucraini». «Se avessimo ricevuto nella prima settimana di guerra ciò che stiamo ottenendo ora, il beneficio per l'Ucraina e per la libertà in Europa sarebbe maggiore, ne sono certo - ha detto Zelensky. E se otteniamo ciò che alcuni partner intendono consegnare all'Ucraina nelle prossime settimane, questo salverà la vita di migliaia di persone. Spero che i partner ascoltino questa tesi e capiscano che ogni giorno è importante. Qualsiasi ritardo nell'aiutare l'Ucraina offre agli occupanti l'opportunità di uccidere più ucraini».