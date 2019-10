Un gigantesco iceberg si è staccato dall'Antartide

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 16:45

Si chiama D-28. Ma la sigla non rende l'idea delle dimensioni di questo iceberg che si è staccato dall'Antartide. "Il Dente che sta per cadere" (così lo hanno chiamato per anni i ricercatori) alla fine si è staccato. Lo ha documentato il satellite Copernico con le immagini che mostrano il "pezzo" ora di ghiaccio ora alla deriva.L'iceberg di 315 miliardi di tonnellate è il più grande misurato negli ultimi 50 anni. Per capirci, i suoi 50 chilometri per 30 sono all'incirca pari all'estensione di una grande capitale europea come Londra. Secondo gli scienziati non si tratterebbe di un fenomeno legato strettamente al cambiamento climatico: «E' il naturale ciclio del ghiaccio» hanno detto i membri dell'Australian Antartic Division.