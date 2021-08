«Ikram Nazih è libera», la 23enne studentessa italo-marocchina era in carcere per avere condiviso una vignetta satirica

Ikram Nazih è stata liberata. La giovane studentessa italo-marocchina, incarcerata a giugno in Marocco, è libera. Lo ha annunciato la Farnesina. La 23enne era stata condannata per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Facebook nel 2019.

«La nostra connazionale sta bene, è stata liberata», ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola da Marrakech. «Nel processo d'appello sono state...

