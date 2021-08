Afghanistan, si aggrappa all'aereo e cade nel vuoto: il calciatore della nazionale tra i falling man di Kabul

C'è anche un giocatore della nazionale giovanile di calcio afghana tra i 'falling men' di Kabul, i profughi morti cadendo dall'aereo militare statunitense C-17 a cui si erano aggrappati per fuggire. Lo ha confermato la 'General Directorate of Physical Education & Sport's' dell'Afghanistan, spiegando «con grande rammarico e tristezza» che a 19 anni Zaki Anwari, una delle giovani promesse del pallone afghano, «ha perso la vita in un orribile...

