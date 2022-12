Maxi-incendio in un centro commerciale a Mosca: un morto. «Forse un atto criminale»

Un incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca: l'intera struttura è avvolta dalle fiamme, che si sono propagate su una superficie di 18.000 metri quadrati. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, che cita una fonte dei soccorsi. Secondo quanto riferisce il dipartimento del ministero delle Emergenze, una persona avrebbe perso la vita. I servizi sospettano che il rogo potrebbe essere stato causato da un atto «criminale».

«L'incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un'esplosione ha causato la propagazione delle fiamme», aveva riferito in precedenza una fonte dei soccorsi alla Tass. La causa esatta dell'incendio sarà stabilita da un'inchiesta, sottolinea l'agenzia di stampa russa.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022