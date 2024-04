Giornata mondiale delle Terra, alla “Reggia Designer Outlet” un weekend di attività sostenibili

La “Reggia Designer Outlet” del gruppo McArthurGlen ha organizzato giochi e attività per celebrare “La giornata mondiale della Terra” che dal 1970 è la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Nel fine settimana, sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 11:00 alle 18:00, si terrà una no-stop di giochi gratuiti aperti a tutti i bambini, per imparare divertendosi i valori di rispetto e amore per la natura e per il pianeta. Gadget dal cuore green e sostenibili saranno offerti ai piccoli in vista della ricorrenza, che si celebra ogni anno il 22 aprile.

L’iniziativa si inserisce nella piattaforma Evolve, il programma che il gruppo McArthurGlen ha avviato per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione dell’impatto sul pianeta che ha come obiettivo il raggiungimento di zero emissioni entro il 2040.

«Abbiamo molto a cuore l’ambiente e ce ne prendiamo cura ogni giorno, non soltanto all’interno dei nostri spazi ma anche grazie a progetti integrati come Evolve» spiega Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet. «Dallo scorso luglio con La Reggia Designer Outlet ci siamo fatti carico, con un accordo triennale stipulato con la città e la Reggia di Caserta, della manutenzione e della cura degli spazi verdi della più estesa piazza italiana, piazza Carlo di Borbone.

Gli interventi hanno previsto fino ad oggi la potatura di circa 100mila metri di prato e la cura di oltre 300 piante, nonché una costante manutenzione ordinaria».