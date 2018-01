Choc sul volo, neonato morto in una busta nella toilette dell'aereo

Lunedì 8 Gennaio 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 16:41

Un neonato è stato trovato senza vita in una busta di plastica nella toilette di un aereo della compagnia Etihad Airways nell'aeroporto internazionale di Soekarno-Hatta, a Giacarta, in Indonesia.Secondo quanto pubblicato da The Jakarta Post, sull'aereo, proveniente da Abu Dabi e che aveva fatto scalo a Bangkok, viaggiava una donna di 37 anni che, fermata dalla polizia aeroportuale, ha subito ammesso di essere la madre del neonato e di averlo abbandonato perché frutto di una relazione clandestina con il suo datore di lavoro che non voleva riconoscerlo. La donna, che ha già altri figli in Indonesia, era la governante di una facoltosa famiglia di Abu Dabi.Il corpo del piccolo è stato trovato dalle donne delle pulizie della compagnia aerea che hanno messo in ordine il velivolo dopo l'atterraggio in Indonesia e che hanno dato l'allarme, consentendo il rapido arresto della donna.