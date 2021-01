Covid, muore l'insegnante “del sorriso”: aveva 35 anni. Suo il video virale con gli alunni che si davano il “cinque” all'ingresso di scuola

Zelene Blancas era l'insegnante degli abbracci, ma soprattutto del sorriso. Dal Texas era diventata famosa, un paio di anni fa, pubblicando un video sui social dove i suoi piccoli studenti si salutavano dandosi il “cinque” all'ingresso a scuola, fra sorrisi e abbracci. Zelene è morta a causa del Covid: era giovanissima aveva soltanto 35 anni.

Zelene Blancas, a bilingual teacher in Texas who posted a social media video of her students giving each other friendly greetings two years ago that captured national attention, has died from COVID-19. https://t.co/Dboq5anMho — USA TODAY (@USATODAY) December 30, 2020

Blancas, che insegnava alla scuola elementare “Dr. Sue Shook” di El Paso, è morta questa settimana, ha fatto sapere sui social l'ex collega di Patty Flores. «La signora Blancas era un'insegnante che amava i suoi studenti e forniva loro un ambiente amorevole», ha detto spiegato in una e-mail. «Aveva una luce che risplendeva dall'interno». Nel suo post sui social Flores ha poi raccontato: «Era una mia collega e amica e semplicemente una bellissima persona. Ci mancherà moltissimo, ma la sua eredità di gentilezza, amore e gioia continuerà in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di averla conosciuta».

Secondo una pagina GoFundMe, creata dalla sua famiglia per raccogliere fondi per le cure di Zelene, la donna era risultata positiva il 20 ottobre ed è stata ricoverata in ospedale il 24 ottobre. Poco dopo è stata trasferita in terapia intensiva. Mario Blancas, il fratello, ha detto alla CNN che la sorella «è stata intubata il 22 novembre. Zelene era sana ma non è mai uscita dalla terapia intensiva. Ha trascorso due mesi in ospedale prima di morire per le complicazioni del coronavirus. Era come la mia Wonder Woman: era come la mia seconda madre».

Coronavirus, maestra muore a 39 anni: si era contagiata all'asilo

Zelene era balzata alle cronache nazionali americane quando postò un video poco prima delle vacanze natalizie nel novembre 2018. Il video mostrava una fila di studenti intenti a salutare un compagno di classe: un abbraccio, una stretta di mano, il cinque. Un messaggio di amore e speranza, che nessuno, almeno dalle sue parti ha mai dimenticato.

Covid, partorisce ma è positiva e la mandano a casa in isolamento. Pochi giorni dopo muore senza aver visto suo figlio

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA