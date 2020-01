Iran, Khamenei piange sulla bara di Soleimani: «Per gli Usa sarà un altro Vietnam»

​Iran, milioni di iraniani hanno sfilato a Teheran al corteo funebre del generale Soleimani e il leader iraniano Ali Khamenei ha pregato in lacrime sulle bare di Soleimani e degli altri ufficiali uccisi nel raid americano, durante la cerimonia funebre all'università di Teheran. Milioni di persone hanno continuato a sfilare in processione nella piazza Azadi. L'effigie del presidente Donald Trump è stata esposta in Enghelab Street con una corda al collo.

Il consigliere di Khamenei: «Per gli Usa sarà un altro Vietnam». «Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam». Lo ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews. «Nonostante le vanterie dell'ignorante presidente degli Stati Uniti, l'Iran intraprenderà un'azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire», ha sottolineato.

La figlia di Soleimani: «Americani vedranno i loro figli morti». Le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente «dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli». Lo ha detto la figlia del generale Qassem Soleimani, Zeinab, durante la cerimonia funebre per suo padre all'università di Teheran. Sottolineando la necessità di una vendetta immediata verso gli Stati Uniti, ha definito Trump, come fece una volta il padre, un «giocatore d'azzardo». «Hai fatto un errore storico - ha aggiunto - non potrai seminare discordia tra Iran e Iraq». Anche il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha tenuto un discorso durante la cerimonia.



