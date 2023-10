Israele sotto attacco, ultime notizie. Hamas: «L'Iran ci ha dato sostegno». Colpi di mortaio dal Libano, artiglieria israeliana colpisce struttura degli Hezbollah

di Mauro Evangelisti

Ieri sera, quando in Israele erano da poco passate le 20 di uno dei giorni più neri negli ultimi anni del Paese, il cielo si è di nuovo illuminato e a Tel Aviv sono risuonate le sirene di allarme. Da Gaza è stata lanciata una nuova raffica di missili, tutti sono corsi nei rifugi. Nel Sud della città si sono alzate le fiamme, colpito un edificio di un quartiere residenziale. I razzi e i droni sono stati diretti verso il centro del Paese, anche a Bat Yam, Rishon Lezion, sette i feriti. Ma era solo l’ultimo atto di una giornata drammatica che sarà ricordata per il sangue versato, i palestinesi che superano le reti nei modi più incredibili, con i bulldozer ma anche con i deltaplani, una feroce caccia all’uomo negli insediamenti israeliani.

Sangue

Già il bilancio delle vittime e dei feriti del primo attacco di Hamas con i razzi ma anche con una invasione di terra nelle località israeliane a ridosso della Striscia, l’assalto ai kibutz, la caccia ai civili casa per casa, era già molto doloroso. Secondo i media le vittime sono 250, i feriti 1.400, molti gravi.

Non c’è un numero preciso degli ostaggi presi dai palestinesi al mattino e portati dentro il territorio di Gaza: si parla di 50 - lo confermano sia le immagini sia alcuni media - e non sono solo soldati, ma anche civili, anche donne, anziani e bambini. Anche se Hamas in serata è andata oltre: ha detto di avere 164 ostaggi israeliani. La potenza dell’attacco di Hamas, pianificato da molti mesi in tutti i dettagli, è stata impressionante: a metà giornata il Ministero della Difesa israeliano ha parlato di 2.200 missili, secondo i palestinesi invece sono stati molto di più, 5.000 compresi quelli del secondo attacco in serata (si stima 150), e hanno colpito anche edifici di Tel Aviv. Nel pomeriggio è partita la risposta israeliana, Spade di fuoco, i caccia hanno bombardato alcuni obiettivi considerati strategici, dove c’erano ufficiali e armi di Hamas, ma sono stati coinvolti anche i civili vista la densità abitativa della Striscia: secondo i medici degli ospedali di Gaza le vittime sono state 232, anche minori, 1.700 i feriti. Anche in Cisgiordania sei vittime tra i palestinesi. La prima sintesi di questo giorno, a 50 anni da un altro fallimento dei servizi israeliani, la guerra di Yom Kippur, la fa il primo ministro Benyamin Netanyahu, che a metà mattinata, mentre il Paese è ancora sotto choc, mentre a Gaza la folla festeggia con i bambini che imbracciano dei fucili automatici e i miliziani tornano portando tank, mezzi blindati e ostaggi, parla in un video messaggio: «Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un’operazione, è proprio una guerra. Stiamo richiamando un gran numero di soldati riservisti. Il nemico pagherà un prezzo altissimo». Netanyahu, qualche ora dopo, in apertura di una seduta straordinaria del consiglio dei ministri, definisce i tre obiettivi: «Riprendere il controllo nelle zone in cui si sono infiltrate le forze nemiche, far pagare al nemico un prezzo enorme, anche a Gaza, e rafforzare gli altri fronti perché nessuno compia l’errore di associarsi a questa guerra. Siamo in guerra ed in guerra occorre mantenere il sangue freddo». Un altro ministro ha messo in guardia di fronte al pericolo che l’attacco da Gaza sia un pesantissimo diversivo per favorire un’altra azione da Nord di Hezbollah. Fino a ieri, il primo ministro israeliano era stato indebolito dalle oceaniche proteste contro la riforma della giustizia. Il flop dei servizi di sicurezza sono ben evidenti, ma in queste ore il Paese si sta raccogliendo attorno a lui, tanto che anche il leader dell’opposizione Lapid ha spiegato: «Sono disposto a partecipare a un governo di emergenza con Netanyahu». Lo stesso afferma il capo di un altro partito, l’ex ministro della Difesa Gantz. In serata arriva l’offerta del primo ministro per formare, appunto, un governo di emergenza. Come prima della guerra dei Sei Giorni.

Disfatta e reazione

Bisogna tornare indietro, al mattino, per comprendere perché questo 7 ottobre 2023 sarà ricordato per sempre in Israele e nel mondo. In Italia sono le 7 del mattino quando il capo dell’ala militare di Hamas, Mohammad Deif, annuncia che è scattata l’operazione Alluvione al-Aqsa. Su Tel Aviv e su altre città del Paese stanno piovendo migliaia di missili. Un’azione di quelle proporzioni sembra inimmaginabile, eppure forse è la parte più attesa del piano di Hamas. Poco dopo inizia una invasione via terra. Nelle cittadine israeliane ci sono già da mesi degli infiltrati, altri raggiungono gli insediamenti saltando la rete di recinzione addirittura con deltaplani motorizzati. C’è chi riesce ad abbatterla con mezzi pesanti. Dovrebbe essere una delle aree più sorvegliate al mondo, invece la diga cede. A Sderot i miliziani palestinesi prendono il controllo di una stazione di polizia, i primi ostaggi vengono catturati a Ofrakim. L’invasione si allarga. Sui social iniziano a circolare video che mostrano la spietatezza degli uomini di Hamas che infieriscono su civili palestinesi, li vanno a cercare nelle case, nei kibbutz ci si nasconde nei rifugi, si implora l’aiuto delle forze dell’ordine o dei militari israeliani che però non riescono a rispondere tempestivamente.

Ferocia

Ecco allora i video di donne denudate o picchiate portate come trofeo sulle strade di Gaza, soldati malmenati e prigionieri, perfino un’anziana trascinata al di là della rete. Altri video sono ancora più crudi, inumani. Per Israele è un dramma, moltiplicato, rispetto a quelli del passato quando si dovevano salvare soldati presi in ostaggio dai palestinesi. «Siamo in stato di guerra. Abbiamo 21 episodi in corso nel Sud del Paese» dice il capo della polizia israeliana, Yaakov Shabtai. L’esercito israeliano richiama decine di migliaia di riservisti, scatta l’operazione Spade di fuoco. A Gaza sanno che la reazione israeliana non tarderà ad arrivare: non solo via terra, per riprendere gli insediamenti in cui stanno seminando terrore quelli di Hamas («Ci sono almeno 300 terroristi»), ma anche via aerea. Israeli Air Force diffonde i video dei bombardamenti. Dove fino a poco prima si festeggiava per strada, ora si corre a cercare un riparo. Abbattuti numerosi palazzi. Durante una diretta televisiva di Al Jazeera alle spalle della giornalista si vede esplodere la Palestine Tower di 14 piani, nel centro di Gaza City. In serata Israele sospende l’erogazione di energia elettrica nella Striscia, ad Al Jazeera Mohamed Abu Silmiya, direttore dell’ospedale Al-Shifa, spiega: «Senza corrente le strutture mediche sono in difficoltà mentre lottano per curare il flusso di vittime dell’attacco aereo israeliano».