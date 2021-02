Joe e Jill Biden, sorpresa alla Casa Bianca: visita mattutina alle decorazioni di San Valentino

NEW YORK - In jeans e giubbotto di pelle, Joe Biden è uscito sul prato nord della Casa Bianca venerdì mattina presto per vedere le decorazioni di San Valentino che la moglie Jill aveva fatto installare segretamente nella notte.

Una serie di cuori rosa e rossi, con parole di augurio, «Forza», «Amore», «Compassione», «Coraggio», «Unità», «Famiglia», vogliono essere un piccolo «messaggio di affetto» della first lady alla Nazione che soffre per la pandemia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Impeachment, processo a Trump: la parola alla difesa LA PANDEMIA «Trump non respirava più, ha rischiato di morire di... LA PANDEMIA Covid, Biden: «Acquistate dosi per vaccinare tutti gli...

La comparsa della coppia presidenziale, in abbigliamento e comportamento casuale, ha colto di sorpresa i giornalisti che sono sempre appostati davanti alla Casa Bianca, e ne è scaturita una breve conversazione. Il presidente ha rivelato che San Valentino è la festa preferita della moglie, ma si è rifiutato di dire che regalo le ha preparato per domenica.

So nice to have a normal @FLOTUS and @POTUS back in the @WhiteHouse that actually love the United States and all its people. 🇺🇸

‘A Valentine surprise to the country,’ from @DrBiden + @JoeBiden👇🏼❤️ pic.twitter.com/vxBpyQAUbw

— Fernand R. Amandi (@AmandiOnAir) February 12, 2021