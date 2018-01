Wikileaks, paura per Julian Assange: «La sua salute è in pericolo»

Giovedì 25 Gennaio 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preoccupano molto le condizioni die, mentale e fisica, di, su cui ha influito il lungo soggiorno forzato all'interno dell'. È quanto affermano Sondra Crosby e Brock Chisholm, i medici che recentemente hanno visitato il fondatore diI due medici, che lo scorso ottobre hanno esaminato Assange per 20 ore nell'arco di tre giorni, chiedono che al fondatore di Wikileaks sia consentito ilin un ospedale londinese, senza il rischio di essere. «Mentre i risultati della valutazione sono protetti dal rapporto confidenziale tra medico e paziente -scrivono i due medici in un articolo pubblicato sul Guardian - la nostra opinione professionale è che il suo prolungato confinamento sia pericoloso fisicamente e mentalmente e sia una chiara violazione del suo diritto umano alla salute». Da quando Assange trovò rifugio all'interno dell'ambasciata londinese nel giugno del 2012 per sfuggire all'arresto, ci sono state varie notizie riguardanti un suo problema a una spalla e all'apparato respiratorio.