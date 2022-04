L'esercito ucraino fa saltare un ponte a Kharkiv: distrutta un'intera colonna di forze russe dirette verso Izyum

L'esercito ucraino ha detto di aver fatto saltare in aria un ponte a Kharkiv, provocando la distruzione di «un'intera colonna» di forze russe dirette verso la città di Izyum, segnando così un altro potenziale colpo alla potenza di combattimento russa.

In un post su Facebook, lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che i veicoli militari russi Tiger, Kamaz e Ural stavano viaggiando nel convoglio quando il ponte è stato distrutto. La presunta imboscata è avvenuta vicino alla città strategicamente importante di Izyum che la Russia sta tentando di prendere come parte di uno sforzo per ottenere il controllo della regione orientale del Donbas in Ucraina. Le foto aeree del presunto agguato condiviso dall'esercito ucraino mostrano un ponte distrutto, diversi veicoli carbonizzati e fumo che si alza dall'area.

The SSO group of #Ukraine blew up a bridge with enemy equipment, which was heading to Izyum, #Kharkiv region. A Tiger, KamAZ and three Urals were destroyed.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/XGO8qVg1A4

— News from Ukraine (@uasupport999) April 14, 2022