La Russia è una «minaccia cronica» alla sicurezza del mondo e continuando così non solo avrà l'esercito più potente e numeroso d'Europa, ma anche la più grande produzione di munizioni rispetto ai 32 membri della Nato. Lo ha sostenuto in una testimonianza scritta, pronunciata davanti all'House Armed Services Committee, il generale americano Christopher Cavoli, a capo dello US European Command. Cavoli ha aggiunto che dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina l'esercito di Mosca è aumentato del 15%, mostrando come le forze russe riescano a rinnovarsi «molto più velocemente» di quanto stimato in precedenza da Washington. Nell'ultimo anno «la Russia ha aumentato la forza delle sue truppe di prima linea da 360.000 a 470.000» ha detto il generale che ha ricordato come il Cremlino riesca a reclutare circa 30.000 nuovi soldati ogni mese. Questo grazie anche all'aumento dell'età massima per il reclutamento, passata da 27 a 30 anni cosa che metterà a disposizione «2 milioni di coscritti nei prossimi anni», ma anche a campagne aggressive di reclutamento e incentivi per arruolarsi.

APPROFONDIMENTI Russia, non solo Ucraina: tutte le mosse di Putin Ucraina, arruolamento obbligatorio dai 25 anni La nuova arma russa contro le centrali elettriche di Kiev

Missile da crociera subsonico per aerei tattici Kh-69, ecco la nuova arma russa contro le centrali elettriche di Kiev

GLI AIUTI ALL'UCRAINA