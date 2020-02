Auto stracolma, mette la suocera nel bagagliaio: fermato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella città brasiliana dinello stato di Santa Catalina una numerosa famiglia argentina non trovando altro posto in auto per trasportare la nonna ha deciso di farla accomodare nel portabagli. La famiglia che si stava accingendo a raggiungere la vicina spiaggia per trascorrere una serena giornata al mare, però, è stata fermata dalla polizia stradale militare. Il veicolo, una Duster noleggiata in Brasile, è stata subito dichiarata inadatta a trasportare sia la donna che i bambini, poiché priva dell'apposito seggiolino.«Una delle irregolarità era che mancava il seggiolino per il bambino. L'altra era più insolita. La suocera era nel bagagliaio del veicolo vicino alle cose della spiaggia», hanno spiegato gli agenti dal profilo PMRv in un breve messaggio che accompagna la foto della donna all'interno del portabagagli. Comunque, dopo aver pagato la corrispondente multa, l'autista è stato rilasciato.