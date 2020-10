A 19 anni vince la sua battaglia contro la leucemia dopo tre anni di chemioterapia

Dopo circa tre anni e mezzo di chemioterapia, Matt Driscoll, 19 anni, ha vinto la sua complessa battaglia contro la leucemia. Il giovane che vive a Akron, in Ohio ha festeggiato la sua seconda nascita in ospedale, come riporta Fanpage.it.

Era il 16 settembre del 2016, quando la terribile notizia ha interrotto la routine quotidiana di Matt, che come ogni ragazzo della sua età aveva tanti progetti e tante ambizioni. Tuttavia, la diagnosi dei medici era molto chiara e non lasciava scampo a nessuna speranza: leucemia linfoblastica acuta. La delicata patologia ha bruscamente interrotto la sua vita, ma ora che ha pienamente recuperato il giovane si dice consapevole dell'importanza di ogni singolo giorno.

