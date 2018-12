Esplode su Facebook dopo una multa: «Brutti sbirri svizzeri». Licenziato in tronco

«Quando vado in pensione giuro che vi ammazzo tutti sbirri svizzeri...». Ne è seguita un'ondata di indignazione, anche con toni accesi contro i frontalieri, e alla fine la polizia è intervenuta individuando l'uomo sul posto di lavoro e portandolo in caserma per una denuncia.Sono costati cari gli insulti, a un frontaliere italiano, che ha postato sui social delle minacce alla polizia svizzera dopo aver preso una multa. L'uomo, infatti, è stato individuato, e alla fine degli accertamenti licenziato dalla ditta per cui lavorava. Lo riportano, oggi, alcuni quotidiani. «A seguito dell'incresciosa vicenda che vede protagonista in negativo un proprio dipendente - ha scritto l'azienda - il quale sul profilo Facebook personale ha rivolto insulti e pesanti minacce all'indirizzo delle forze dell'ordine, Rapelli SA ha prontamente reagito e tiene pertanto a comunicare che simili comportamenti sono incompatibili con la cultura aziendale della Rapelli SA e con i valori su cui essa si fonda...». L'uomo è stato licenziato.