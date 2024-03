Europee, Lucia Annunziata verso la candidatura Pd al Sud

«Né con il Pd, nè con nessuno».

A settembre, quando i rumors iniziarono a infittirsi raccontando di una sua candidatura nel Pd come capolista alle Europee, la diretta interessata preferì smentire con nettezza. Ma in questi mesi qualcosa si è mosso e c'è ora ci sarebbe il via libera della diretta interessata: la giornalista Lucia Annunziata sarà capolista nella circoscrizione Sud alle prossime Europee. Ma in quota indipendente.

L'ufficializzazione ci sarà solo tra qualche ora ma ogni dubbio da parte della giornalista è stato fugato. Il partito di Elly Schlein punta così sulla ex presidente della Rai con una lunga carriera giornalistica, iniziata al Manifesto, nel settore esteri.

Una nuova sfida per la Annunziata, origini salernitane, che a maggio scorso decide di dimettersi dalla Tv di Stato dopo quasi 30 anni di lavoro.

Lo fa attraverso l'invio di una mail all'amministratore delegato Roberto Sergio, nella quale critica l'operato del governo Meloni. «Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza - scrisse - è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque».