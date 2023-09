Autorità Portuale, al presidente Annunziata il premio “Smart Ports Award” 2023

Un premio alle Autorità di Sistema Portuale italiane che si sono distinte nell'ultimo anno nella sostenibilità ambientale e nella transizione energetica. Giovedì scorso, 21 settembre, nel corso dell'evento annuale organizzato da RemTech Expo a Ferrara, nell'ambito del Ferrara Expo, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, ha ricevuto il premio Smart Ports Award insieme ai presidenti Massimo Deiana (AdSP Sardegna) e Pino Musolino (AdSP Tirreno Centro Settentrionale).

Un premio, si legge nelle motivazioni, per la continua e preziosa attività svolta a servizio della comunità e del Paese, tesa a definire e a coniugare con spirito operativo e proattivo gli indirizzi della transizione ecologica, energetica e digitale, coniugando ed armonizzando sviluppo economico, tutela ambientale e sensibilità sociale.

«È un onore e un piacere ricevere un premio così prestigioso», commenta Annunziata. «È il riconoscimento - continua - di un’intensa attività di programmazione che si sta concretizzando sempre di più. Dragaggi, cold ironing, ferrovie, completamento della Darsena di Levante, nuova stazione marittima del Beverello, waterfront, energia rinnovabile dalle onde marine, un nuovo parcheggio sotterraneo e la rigenerazione immobili nell’area portuale. Sono solo alcune delle opere infrastrutturali che stiamo mandando avanti nei porti di Napoli e Salerno, forti di una leva economica che sfiora i 400 milioni di euro, grazie anche ai finanziamenti europei del Piano Nazionale Complementare [PNC] al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

Tutte queste opere, alcune già affidate in gara e altre in fase di affidamento, hanno in comune due fondamentali temi per la portualità: l’ambiente e la sicurezza sul lavoro. Castellammare, infine, sarà interessata da ulteriori finanziamenti anche in virtù del redigendo Piano Regolatore Portuale».